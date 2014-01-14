CodeBaseSecciones
Indicadores

Hull_Candles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1214
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Un indicador en forma de velas basada en los algoritmos Heiken Ashi y dos medias.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Base de Сódigo 28.02.2008.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de precios promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Figura 1. Indicador Hull_Candles

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1784

