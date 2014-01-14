Participe de nossa página de fãs
Hull_Candles - indicador para MetaTrader 5
- 2651
Um indicador em forma de candles com base nos algoritmos de Heiken Ashi e duas médias.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 28.02.2008.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi descrito detalhadamente no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Figura 1. Indicador Hull_Candles
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1784
