Hull_Candles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Um indicador em forma de candles com base nos algoritmos de Heiken Ashi e duas médias.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 28.02.2008.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi descrito detalhadamente no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Figura 1. Indicador Hull_Candles

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1784

