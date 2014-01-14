Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Trend Score - indicador para MetaTrader 5
El indicador puede calcularse de dos formas, con periodo y sin periodo. Si se utiliza un periodo: si el precio es mayor que el anterior, la tendencia es 1. Si el precio es menor que el anterior, la tendencia es -1. Si el precio es igual al anterior, la tendencia es 0. De esta forma, Trend Score es la suma de las tendencias para el periodo especificado. En el segundo caso, con cada cambio de dirección el valor del indicador se pone a cero. Por ejemplo: si tenemos una secuencia formada por dos barras bajistas, una alcista, un doji y tres alcistas, los valores del indicador serían los siguientes: -1, -2, 1, 0, 1, 2, 3...
1. Indicador con periodo. El periodo es también el valor absoluto de los posibles valores máximo y mínimo del indicador. Debemos tener en cuenta que para un rango determinado del periodo (de 5 a 20), mientras más cerca está el valor del indicador al valor del periodo, más cerca estamos del final de la tendencia.
2. Indicador sin periodo. A primera vista puede parecer que tiene poca utilidad utilizar el indicador TrendScore sin periodo - de hecho simplemente contará las barras alcistas y bajistas de cada serie, lo cual podemos ver perfectamente en el gráfico. Sin embargo, note que las secciones de tipo "diente de sierra" del indicador - es decir, aquellas con 5 o más valores del indicador dentro del rango [-1; 1] - en muchos casos indican la presencia de un canal horizontal, de cuya ruptura podemos aprovecharnos.
