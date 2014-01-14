Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Percentage_Price_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1124
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Real author:
Tom Balfe
Oscilador no normalizado. El indicador se calcula usando la siguiente fórmula:
Percentage Price Oscillator = (FastMA - SlowMA) / SlowMA
Según el autor:
- Se muestran señales de divergencia más precisas entre el precio y el valor del oscilador;
- Se identifican con mayor precisión los precios extremos, sus movimientos son más dinámicos.
The indicator is implemented with a signal line, so it can be used similarly to the stochastic oscillator.
This indicator was first implemented in MQL4 and published in Code Base 08.03.2008.
El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de precios promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".
Figura 1. Indicador Percentage_Price_Oscillator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1778
