CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Percentage_Price_Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1124
Ranking:
(37)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
percentage_price_oscillator.mq5 (9.52 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Real author:

Tom Balfe

Oscilador no normalizado. El indicador se calcula usando la siguiente fórmula:

Percentage Price Oscillator = (FastMA - SlowMA) / SlowMA

Según el autor:

  • Se muestran señales de divergencia más precisas entre el precio y el valor del oscilador;
  • Se identifican con mayor precisión los precios extremos, sus movimientos son más dinámicos.

The indicator is implemented with a signal line, so it can be used similarly to the stochastic oscillator.

This indicator was first implemented in MQL4 and published in Code Base 08.03.2008.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de precios promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Figura 1. Indicador Percentage_Price_Oscillator

Figura 1. Indicador Percentage_Price_Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1778

Hull_Candles Hull_Candles

Un indicador en forma de velas basada en los algoritmos Heiken Ashi y dos medias.

Trend Score Trend Score

Un indicador sencillo que cuenta el número de velas alcistas y bajistas.

Divergencia MACD Divergencia MACD

Este indicador muestra las líneas de divvergencia del indicador MACD y da señales de compra y venta mediante flechas verdes y rojas.

Velocity_v2 Velocity_v2

El oscilador Momentum con un triple promedio y una línea de señal.