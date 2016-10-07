無料でロボットをダウンロードする方法を見る
平均足アルゴリズムと2つの平均に基づいてたローソク足の形での指標。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年2月28日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1784
