Индикаторы

Hull_Candles - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3547
(26)
Индикатор в виде свечек, построенных по алгоритмам Heiken Ashi и двух усреднений.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 28.02.2008.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Hull_Candles

Percentage_Price_Oscillator Percentage_Price_Oscillator

Ненормированный осциллятор.

Velocity_v2 Velocity_v2

Осциллятор Momentum с тройным усреднением и сигнальной линией.

Trend Score Trend Score

Простой трендовый индикатор, основанный на подсчёте количества бычьих и медвежьих свечей.

RSIImproved RSIImproved

Комбинированный индикатор, построенный на базе двух осцилляторов RSI