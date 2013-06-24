Смотри, как бесплатно скачать роботов
Hull_Candles - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор в виде свечек, построенных по алгоритмам Heiken Ashi и двух усреднений.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 28.02.2008.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор Hull_Candles
