Indicadores

Divergencia MACD - indicador para MetaTrader 5

Alain Verleyen
Visualizaciones:
8633
Ranking:
(87)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

FX5

Este indicador muestra las líneas de divvergencia del indicador MACD y da señales de compra y venta mediante flechas verdes y rojas.

También tiene incorporadas funciones de alerta. Como en el indicador original la divergencia alcista se dibuja de color verde, la divergencia bajista de color rojo. Si la divergencia es clásica la línea será continua, si es de tipo inverso será de puntos.

Indicador de divergencia basado en MACD, es la conversión del indicador de mql4 https://www.mql5.com/en/code/7116. Se ha reescrito completamente el indicador original para mejorar su rendimiento y corregir un pequeño error. Además es mas divertido reescribirlo que simplemente convertirlo.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1806

