Este indicador muestra las líneas de divvergencia del indicador MACD y da señales de compra y venta mediante flechas verdes y rojas.



También tiene incorporadas funciones de alerta. Como en el indicador original la divergencia alcista se dibuja de color verde, la divergencia bajista de color rojo. Si la divergencia es clásica la línea será continua, si es de tipo inverso será de puntos.



Indicador de divergencia basado en MACD, es la conversión del indicador de mql4 https://www.mql5.com/en/code/7116. Se ha reescrito completamente el indicador original para mejorar su rendimiento y corregir un pequeño error. Además es mas divertido reescribirlo que simplemente convertirlo.





