Relative Momentum Index (RMI) - indicador para MetaTrader 5
La diferencia con RSI es que utiliza el cambio de precio durante un periodo determinado (es decir el momentum) en lugar del cambio de precio entre dos barras adyacentes. El resto de los cálculos se ejecuta de forma similar a RSI. El indicador fue desarrollado inicialmente por Roger Altman y se publicó en febrero de 1993 en la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities.
Parámetros:
- RMI Period - periodo del RMI.
- Momentum Period - periodo de momentum (con valor 1 el indicador es idéntico a RSI).
La interpetación de la señal es la misma que la del índice de fuerza relativa (RSI):
- Los topes máximos y mínimos del indicador se adelantan un poco a la formación de los máximos y mínimos locales en el precio.
- Modelos gráficos (cabeza y hombros, etc.) que no son fáciles de identificar en los gráficos de precios.
- Divergencia.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1786
