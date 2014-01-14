La diferencia con RSI es que utiliza el cambio de precio durante un periodo determinado (es decir el momentum) en lugar del cambio de precio entre dos barras adyacentes. El resto de los cálculos se ejecuta de forma similar a RSI. El indicador fue desarrollado inicialmente por Roger Altman y se publicó en febrero de 1993 en la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Parámetros:

RMI Period - periodo del RMI.

- periodo del RMI. Momentum Period - periodo de momentum (con valor 1 el indicador es idéntico a RSI).

La interpetación de la señal es la misma que la del índice de fuerza relativa (RSI):