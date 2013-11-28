代码库部分
Hull_Candles - MetaTrader 5脚本

蜡烛图形式指标，基于 Heiken Ashi 算法和两条均线。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 28.02.2008.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例 1. Hull_Candles 指标

图例 1. Hull_Candles 指标

