蜡烛图形式指标，基于 Heiken Ashi 算法和两条均线。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 28.02.2008.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例 1. Hull_Candles 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1784
