Hull_Candles - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1012
(26)
hull_candles.mq5 (7.57 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Ein Indikator in Form von Kerzen basierend auf dem Heiken-Ashi-Algorithmus und zwei Durchschnitten.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.02.2008.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Bild 1. Der Indikator Hull_Candles

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1784

