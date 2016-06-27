und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Hull_Candles - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Indikator in Form von Kerzen basierend auf dem Heiken-Ashi-Algorithmus und zwei Durchschnitten.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.02.2008.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Bild 1. Der Indikator Hull_Candles
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1784
