Asesores Expertos

RSI trader v0.15 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1137
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
Autor de la idea — John Smithautor del código mq5 — barabashkakvn

Usamos 

#include <MovingAverages.mqh>

para promediar el array de los valores del indicador iRSI.

Además, obtenemos los valores de dos iMAs, rápida y lenta.

Los parámetros de entrada contienen el parámetro "Reverse". Se encarga de la dirección de la posición: si el valor es "true", la señal será opuesta.

Ejemplo de pruebas para "AUDUSD":

RSI trader v0.15

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17833

