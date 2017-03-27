Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSI trader v0.15 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1137
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Usamos
para promediar el array de los valores del indicador iRSI.
Además, obtenemos los valores de dos iMAs, rápida y lenta.
Los parámetros de entrada contienen el parámetro "Reverse". Se encarga de la dirección de la posición: si el valor es "true", la señal será opuesta.
Ejemplo de pruebas para "AUDUSD":
