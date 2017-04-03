CodeBaseKategorien
RSI trader v0.15 - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1166
(27)
Der Autor der Idee — John SmithDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn

Mit Hilfe 

#include <MovingAverages.mqh>

führen wir die Mittelwertbildung des Wert-Arrays des Indikators iRSI.

Auch bekommen wir den Wert von Zwei iMA — den schnelleren und langsamen.

In den Eingangsparametern gibt es das Parameter "Reverse". Er antwortet für die Richtung der Position: bei dem Wert "true" wird das Signal entgegengesetzt.

Das Beispiel der Tests für "AUDUSD":

RSI trader v0.15

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17833

