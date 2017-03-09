CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

RSI trader v0.15 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2800
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи — John Smithавтор кода mq5 — barabashkakvn

При помощи 

#include <MovingAverages.mqh>

усредняем массив значений индикатора iRSI.

Т‌акже получаем значения с двух iMA — быстрой и медленной.

Во входных параметрах есть параметр "Reverse". Он отвечает за направление позиции: при значении "true" сигнал будет противоположным.

П‌ример тестов для "AUDUSD":

RSI trader v0.15

Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD

Используются две МA, одна MACD и одна CCI. OnTradeTransaction используется для получения времени открытия позиции.

Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2

Трендовая торговая система Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 на основе сигналов двух индикаторов IBS_RSI_CCI_v4

Trade on qualified RSI Trade on qualified RSI

Торговая стратегия по индикатору RSI. Проверка на достаточность средств перед открытием позиции.

Aroon oscillator 2 Aroon oscillator 2

Новая версия известного осциллятора Aroon.