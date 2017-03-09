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RSI trader v0.15 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.
При помощи
#include <MovingAverages.mqh>
усредняем массив значений индикатора iRSI.
Также получаем значения с двух iMA — быстрой и медленной.
Во входных параметрах есть параметр "Reverse". Он отвечает за направление позиции: при значении "true" сигнал будет противоположным.
Пример тестов для "AUDUSD":
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