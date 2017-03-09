RSI trader v0.15

Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.

При помощи

#include <MovingAverages.mqh>

усредняем массив значений индикатора iRSI.

Т‌акже получаем значения с двух iMA — быстрой и медленной.

Во входных параметрах есть параметр "Reverse". Он отвечает за направление позиции: при значении "true" сигнал будет противоположным.

П‌ример тестов для "AUDUSD":

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