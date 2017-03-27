CodeBaseSecciones
Indicadores

VTS_BB - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
917
Ranking:
(20)
Publicado:
VTS_BB.mq5 (29.08 KB) ver
Autor real: IZZY

Indicador de tendencia VTS con el uso de las Bandas de Bollinger.

Fig. 1. Indicador VTS_BB

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17834

RSI trader v0.15 RSI trader v0.15

Promediación de los valores (RSI) a través de MovingAverages.mqh. Dos indicadores MA.

JuiceZ_HTF JuiceZ_HTF

El indicador JuiceZ permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

VTS_Keltner VTS_Keltner

Indicador de tendencia VTS con el uso del canal de Keltner.

ColorXWPR_Histogram_HTF ColorXWPR_Histogram_HTF

El oscilador ColorXWPR_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.