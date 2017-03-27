El indicador JuiceZ permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Promediación de los valores (RSI) a través de MovingAverages.mqh. Dos indicadores MA.

Indicador de tendencia VTS con el uso del canal de Keltner.

El oscilador ColorXWPR_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.