Experts

RSI trader v0.15 - expert para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2301
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — John Smithautor do código mq5 — barabashkakvn

Usando 

#include <MovingAverages.mqh>

Calculamos a média dos valores do indicador iRSI.

Também obtemos os valores das duas IMA - rápida e lenta.

Nos parâmetros de entrada existe o parâmetro "Reverse". Ele é responsável pela direção da posição: se o valor for "true", o sinal será o oposto.

Exemplo de teste para "AUDUSD":

RSI trader v0.15

