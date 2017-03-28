Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
RSI trader v0.15 - expert para MetaTrader 5
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2301
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Usando
#include <MovingAverages.mqh>
Calculamos a média dos valores do indicador iRSI.
Também obtemos os valores das duas IMA - rápida e lenta.
Nos parâmetros de entrada existe o parâmetro "Reverse". Ele é responsável pela direção da posição: se o valor for "true", o sinal será o oposto.
Exemplo de teste para "AUDUSD":
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17833
