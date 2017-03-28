RSI trader v0.15

Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Usando

#include <MovingAverages.mqh>

Calculamos a média dos valores do indicador iRSI.

Também obtemos os valores das duas IMA - rápida e lenta.

Nos parâmetros de entrada existe o parâmetro "Reverse". Ele é responsável pela direção da posição: se o valor for "true", o sinal será o oposto.

Exemplo de teste para "AUDUSD":

‌