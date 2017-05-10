RSIトレーダー v0.15

アイディアの著者 — John Smith、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

使用法

#include <MovingAverages.mqh>

iRSI指標の値の配列の平均をとります。

また、2つのiMA（高速と低速）の値も取得します。

"Reverse"パラメータが入力できます。このパラメータはポジションの方向を表しており、 "true"に設定すると、シグナルは反対になります。

AUDUSDでのテストの例：

