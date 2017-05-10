コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

RSIトレーダー v0.15 - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1078
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者 — John SmithMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn 

使用法 

#include <MovingAverages.mqh>

iRSI指標の値の配列の平均をとります。

また、2つのiMA（高速と低速）の値も取得します。

"Reverse"パラメータが入力できます。このパラメータはポジションの方向を表しており、 "true"に設定すると、シグナルは反対になります。

AUDUSDでのテストの例：

RSIトレーダー v0.15

