記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSIトレーダー v0.15 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1078
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイディアの著者 — John Smith、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
使用法
#include <MovingAverages.mqh>
iRSI指標の値の配列の平均をとります。
また、2つのiMA（高速と低速）の値も取得します。
"Reverse"パラメータが入力できます。このパラメータはポジションの方向を表しており、 "true"に設定すると、シグナルは反対になります。
AUDUSDでのテストの例：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17833
