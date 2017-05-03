代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

RSI trader v0.15 - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1799
等级:
(27)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者 — John SmithMQL5 代码的作者 — barabashkakvn

使用 

#include <MovingAverages.mqh>

我们平均 iRSI 指标的数值数组，

我们还取得两个 iMA 的数值 — 快速的和慢速的。

在输入参数中还有 "Reverse" 参数，它是用于仓位方向的: 如果设为 "true", 信号就是反方向的。

在 AUDUSD 上的测试实例:

RSI trader v0.15

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17833

JuiceZ_HTF JuiceZ_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 JuiceZ 指标。

NUp1Down NUp1Down

策略: N 个柱上升而1个柱下降。跟踪止损. 根据可用保证金的风险百分比计算手数。

VTS_BB VTS_BB

使用了布林带的 VTS 趋势指标。

VTS_Keltner VTS_Keltner

使用了 Keltner 通道的 VTS 趋势指标。