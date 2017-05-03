RSI trader v0.15

请观看如何免费下载自动交易
思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
使用
#include <MovingAverages.mqh>
我们平均 iRSI 指标的数值数组，
我们还取得两个 iMA 的数值 — 快速的和慢速的。
在输入参数中还有 "Reverse" 参数，它是用于仓位方向的: 如果设为 "true", 信号就是反方向的。
在 AUDUSD 上的测试实例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17833
