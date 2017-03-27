Mira cómo descargar robots gratis
JuiceZ_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador JuiceZ permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado JuiceZ.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador JuiceZ_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17830
