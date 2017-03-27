CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

JuiceZ_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
858
Ranking:
(16)
Publicado:
JuiceZ.mq5 (12.34 KB) ver
JuiceZ_HTF.mq5 (14.49 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador JuiceZ permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado JuiceZ.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador JuiceZ_HTF

Fig. 1. Indicador JuiceZ_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17830

Vidya zone Vidya zone

Indicador de las zonas VIDYA con el uso de 3 tipos de precios para los cálculos.

NUp1Down NUp1Down

Estrategia: N barras hacia arriba y una hacia abajo. Trailing. Cálculo del lote como porcentaje del riesgo a base del margen libre.

RSI trader v0.15 RSI trader v0.15

Promediación de los valores (RSI) a través de MovingAverages.mqh. Dos indicadores MA.

VTS_BB VTS_BB

Indicador de tendencia VTS con el uso de las Bandas de Bollinger.