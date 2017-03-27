CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

VTS_Keltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
900
Ranking:
(23)
Publicado:
VTS_Keltner.mq5 (28.95 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: IZZY

Indicador de tendencia VTS con el uso del canal de Keltner.

Fig. 1. Indicador VTS_Keltner

Fig. 1. Indicador VTS_Keltner

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17835

VTS_BB VTS_BB

Indicador de tendencia VTS con el uso de las Bandas de Bollinger.

RSI trader v0.15 RSI trader v0.15

Promediación de los valores (RSI) a través de MovingAverages.mqh. Dos indicadores MA.

ColorXWPR_Histogram_HTF ColorXWPR_Histogram_HTF

El oscilador ColorXWPR_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD

Se utilizan dos МAs, una MACD y una CCI. OnTradeTransaction se utiliza para obtener la hora de la apertura de la posición.