Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VTS_Keltner - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 900
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: IZZY
Indicador de tendencia VTS con el uso del canal de Keltner.
Fig. 1. Indicador VTS_Keltner
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17835
VTS_BB
Indicador de tendencia VTS con el uso de las Bandas de Bollinger.RSI trader v0.15
Promediación de los valores (RSI) a través de MovingAverages.mqh. Dos indicadores MA.
ColorXWPR_Histogram_HTF
El oscilador ColorXWPR_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD
Se utilizan dos МAs, una MACD y una CCI. OnTradeTransaction se utiliza para obtener la hora de la apertura de la posición.