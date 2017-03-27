CodeBaseSecciones
ColorXMACD_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
924
(18)
ColorXMACD_Digit.mq5 (23.84 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Autor real: BACKSPACE

Histograma redondeado MACD representado en puntos del gráfico de precios. Para el redondeo se utiliza la variable de entrada del indicador:

input uint Digit=50;                       //número de puntos del redondeo

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 01.03.2010.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador ColorXMACD_Digit

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17645

