ColorXMACD_Digit - indicador para MetaTrader 5
Autor real: BACKSPACE
Histograma redondeado MACD representado en puntos del gráfico de precios. Para el redondeo se utiliza la variable de entrada del indicador:
input uint Digit=50; //número de puntos del redondeo
Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 01.03.2010.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Fig. 1. Indicador ColorXMACD_Digit
Oscilador suavizado Commodity Channel Index, con posibilidad de indicar con el color la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histogramaICHI_OSC
Oscilador suavizado Ichimoku
El indicador TTM-Trend permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.ColorXDeMarker_Histogram
Oscilador suavizado DeMark, con posibilidad de indicar con color la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma.