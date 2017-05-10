実際の著者： BACKSPACE

価格チャートのポイントに丸められたMACDヒストグラムです。丸めには次の入力変数が使用されます。

input uint Digit= 50 ;

この指標は初めにMQL4で実装され2010年3月1日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

図1 ColorXMACD_Digit指標