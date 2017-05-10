コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorXMACD_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
967
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ColorXMACD_Digit.mq5 (23.84 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者： BACKSPACE

価格チャートのポイントに丸められたMACDヒストグラムです。丸めには次の入力変数が使用されます。

input uint Digit=50;                       // 丸めるポイント数

この指標は初めにMQL4で実装され2010年3月1日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

図1　ColorXMACD_Digit指標

図1　ColorXMACD_Digit指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17645

ColorXCCI_Histogram ColorXCCI_Histogram

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたコモディティチャネル指数オシレータです。

ICHI_OSC ICHI_OSC

平滑化された一目オシレータ

TTM-Trend_HTF TTM-Trend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTTM-Trend指標です。

ColorXDeMarker_Histogram ColorXDeMarker_Histogram

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルのブレークアウトおよびヒストグラム方向のカラー表示を伴う平滑化されたデマークオシレータです。