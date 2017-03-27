Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ICHI_OSC - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Mijail
Oscilador suavizado Ichimoku. Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 29.03.2010.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17643
