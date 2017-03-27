Autor real: Mijail

Oscilador suavizado Ichimoku. Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 29.03.2010.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador ICHI_OSC