ColorXDeMarker_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Oscilador suavizado DeMark, con posibilidad de indicar con color la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma. Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:
Hay dos variantes de la indicación de color del histograma del indicador:
- Ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa;
- Cambio de la dirección del movimiento.
Para una percepción visual más conveniente del histograma, el indicador está implementado simétricamente respecto a cero, y va cambiando dentro del rango de -50 a +50.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador ColorXDeMarker_Histogram
El indicador TTM-Trend permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.ColorXMACD_Digit
Histograma redondeado MACD representado en puntos del gráfico de precios.
El sistema comercial Exp_ttm-trend_ReOpen se basa en las señales del indicador ttm-trend con rellenados adicionales por la tendencia.Dsl - stochastic
Dsl (línea de señal descontinua) - estocástico para MetaTrader 5.