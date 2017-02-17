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ColorXMACD_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: BACKSPACE
Округленная MACD гистограмма, представленная в пунктах ценового графика. Для округления используется входная переменная индикатора:
input uint Digit=50; //количество пунктов округления
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 01.03.2010.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorXMACD_Digit
Сглаженный осциллятор Commodity Channel Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммыICHI_OSC
Сглаженный осциллятор Ишимоку
Индикатор TTM-Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorXDeMarker_Histogram
Сглаженный осциллятор Демарка с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.