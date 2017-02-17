Реальный автор: BACKSPACE

Округленная MACD гистограмма, представленная в пунктах ценового графика. Для округления используется входная переменная индикатора:

input uint Digit= 50 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 01.03.2010.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorXMACD_Digit