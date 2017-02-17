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Индикаторы

ColorXMACD_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2294
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: BACKSPACE

Округленная MACD гистограмма, представленная в пунктах ценового графика. Для округления используется входная переменная индикатора:

input uint Digit=50;                       //количество пунктов округления

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 01.03.2010.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorXMACD_Digit

Рис.1. Индикатор ColorXMACD_Digit

ColorXCCI_Histogram ColorXCCI_Histogram

Сглаженный осциллятор Commodity Channel Index с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы

ICHI_OSC ICHI_OSC

Сглаженный осциллятор Ишимоку

TTM-Trend_HTF TTM-Trend_HTF

Индикатор TTM-Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorXDeMarker_Histogram ColorXDeMarker_Histogram

Сглаженный осциллятор Демарка с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.