TTM-Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
ttm-trend.mq5 (15.43 KB) ver
ttm-trend_HTF.mq5 (19.53 KB) ver
El indicador TTM-Trend permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento correcto del indicador, hay que colocar el archivo compilado ttm-trend.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ttm-trend_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17652

ColorXMACD_Digit ColorXMACD_Digit

Histograma redondeado MACD representado en puntos del gráfico de precios.

ColorXCCI_Histogram ColorXCCI_Histogram

Oscilador suavizado Commodity Channel Index, con posibilidad de indicar con el color la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma

ColorXDeMarker_Histogram ColorXDeMarker_Histogram

Oscilador suavizado DeMark, con posibilidad de indicar con color la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma.

Exp_ttm-trend_ReOpen Exp_ttm-trend_ReOpen

El sistema comercial Exp_ttm-trend_ReOpen se basa en las señales del indicador ttm-trend con rellenados adicionales por la tendencia.