真实作者: BACKSPACE

在价格图表上显示的近似的MACD柱形图。在近似中使用了以下的输入变量:

input uint Digit= 50 ;

本指标最初是使用 MQL4 实现并于2010年1月3日发布在代码库中。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。

图1. ColorXMACD_Digit 指标