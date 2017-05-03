请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorXMACD_Digit - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1455
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者: BACKSPACE
在价格图表上显示的近似的MACD柱形图。在近似中使用了以下的输入变量:
input uint Digit=50; //近似的点的数量
本指标最初是使用 MQL4 实现并于2010年1月3日发布在代码库中。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用已经在文章 "不使用额外的缓冲区为中间计算价格序列的平均" 中详细描述过。
图1. ColorXMACD_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17645
ColorXCCI_Histogram
平滑的商品通道指数(CCI)振荡指标，使用颜色来指示超买/超卖水平的突破以及柱形图的方向。ICHI_OSC
平滑的 Ichimoku 震荡指标
TTM-Trend_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 TTM-Trend 指标。ColorXDeMarker_Histogram
平滑的 DeMark 振荡指标，并有颜色指示超买/超卖区域的突破和柱形图方向的改变。