ColorXMACD_Digit - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 822
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der echte Autor: BACKSPACE
Das abgerundetes MACD Histogramm, welches in den Punkten des Preischarts dargestellt ist. Für die Abrundung wird die Eingangsvariable des Indikators verwendet:
input uint Digit=50; //Die Anzahl der Punkten der Abrundung
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 01.03.2010 veröffentlicht.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Der gleitende Oszillator Commodity Channel Index mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des HistogrammsICHI_OSC
Der gleitende Oszillator Ichimoku
Der Indikator TTM-Trend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.ColorXDeMarker_Histogram
Der gleitende Oszillator DeMarker mit der farbigen Indikationsmöglichkeit des Durchbruchs der Ebenen Überkauf und Uberverkauf oder der Bewegungsrichtung des Histogramms.