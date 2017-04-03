Der echte Autor: BACKSPACE

Das abgerundetes MACD Histogramm, welches in den Punkten des Preischarts dargestellt ist. Für die Abrundung wird die Eingangsvariable des Indikators verwendet:

input uint Digit= 50 ;

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 01.03.2010 veröffentlicht.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ColorXMACD_Digit