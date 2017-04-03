CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorXMACD_Digit - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ColorXMACD_Digit.mq5 (23.84 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der echte Autor: BACKSPACE

Das abgerundetes MACD Histogramm, welches in den Punkten des Preischarts dargestellt ist. Für die Abrundung wird die Eingangsvariable des Indikators verwendet:

input uint Digit=50;                       //Die Anzahl der Punkten der Abrundung

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 01.03.2010 veröffentlicht.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ColorXMACD_Digit

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17645

