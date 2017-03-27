Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorXCCI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Oscilador suavizado Commodity Channel Index, con posibilidad de la indicación de color de la ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa o la dirección del movimiento del histograma. Dependiendo del valor del parámetro de entrada del indicador:
hay dos variantes de la indicación de color del histograma del indicador:
- Ruptura de los niveles de sobrecompra/sobreventa;
- Cambio de la dirección del movimiento.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Color XCCI_Histogramndicador
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17644
