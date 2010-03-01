Ставь лайки и следи за новостями
MACD Rounding - индикатор для MetaTrader 4
12384
Добрый день!
Представляю вашему вниманию мой вариант MACD.
Вновь использую свою разработку округления индикатора (была представлена в индикаторе MA Rounding Off).
Во входных данных 4 параметра:
- Периоды МА - Fast, Slow, Signal (всё, как у обычного MACD).
- И величина округления.
Для простоты восприятия индикатор отображается линиями, но есть возможность обычного отображения, в виде гистограммы (надо раскомментировать соответствующую строку кода).
Если поставить величину округления MARound равной 0, то получите обычный MACD.
Если же MARound будет больше 0 (по-умолчанию равно 5), то получите немного более сглаженный индюк, с меньшим количеством входов.
Из преимуществ этого индюка - более сглаженное отображение.
Недостатки - иногда немного запаздывает.
На скрине видны сигналы моего индюка - картинка сверху, и обычного MACD - нижняя картинка.
С уважением,
Backspace.
