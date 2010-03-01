Добрый день!

Представляю вашему вниманию мой вариант MACD.

Вновь использую свою разработку округления индикатора (была представлена в индикаторе MA Rounding Off).

Во входных данных 4 параметра:

- Периоды МА - Fast, Slow, Signal (всё, как у обычного MACD).



- И величина округления.

Для простоты восприятия индикатор отображается линиями, но есть возможность обычного отображения, в виде гистограммы (надо раскомментировать соответствующую строку кода).

Если поставить величину округления MARound равной 0, то получите обычный MACD.

Если же MARound будет больше 0 (по-умолчанию равно 5), то получите немного более сглаженный индюк, с меньшим количеством входов.

Из преимуществ этого индюка - более сглаженное отображение.

Недостатки - иногда немного запаздывает.

На скрине видны сигналы моего индюка - картинка сверху, и обычного MACD - нижняя картинка.



С уважением,

Backspace.







