ColorXMACD_Digit - indicador para MetaTrader 5
Autor real: BACKSPACE
Histograma MACD arredondado apresentada em pontos do gráfico de preço. Para arredondamento, é utilizada a variável de entrada do indicador:
input uint Digit=50; //número de pontos de arredondamento
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 01.03.2010.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorXMACD_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17645
