Autor real: BACKSPACE

Histograma MACD arredondado apresentada em pontos do gráfico de preço. Para arredondamento, é utilizada a variável de entrada do indicador:

input uint Digit= 50 ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 01.03.2010.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorXMACD_Digit