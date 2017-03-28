CodeBaseSeções
ColorXMACD_Digit - indicador para MetaTrader 5

Autor real: BACKSPACE

Histograma MACD arredondado apresentada em pontos do gráfico de preço. Para arredondamento, é utilizada a variável de entrada do indicador:

input uint Digit=50;                       //número de pontos de arredondamento

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 01.03.2010.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorXMACD_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17645

