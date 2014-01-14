Un ejemplo de uso de IndicatorSetString(). Un indicador simple que muestra como crear una etiqueta, p.ej. "Nivel de sobrecompra" para cada nivel.



Usando la directiva de compilación #property para el indicador, que se dibuja en una ventana separada, se pueden especificar los niveles horizonates requeridos, por ejemplo:

#property indicator_level1 30 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 70

Además, la función IndicatorSetString() puede ser utilizada para firmar cada nivel e incluso modificar las etiquetas de forma dinámica, cuando resulte necesario:

IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "Primer Nivel (índice 0)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "Segundo Nivel (índice 1)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 2 , "Tercer Nivel (índice 2)" );

Nota

