Demo_IndicatorSetString - indicador para MetaTrader 5

Un ejemplo de uso de IndicatorSetString(). Un indicador simple que muestra como crear una etiqueta, p.ej. "Nivel de sobrecompra" para cada nivel.

Usando la directiva de compilación #property para el indicador, que se dibuja en una ventana separada, se pueden especificar los niveles horizonates requeridos, por ejemplo:

//--- muestra tres niveles horizontales en la ventana independiente del indicador
#property indicator_level1 30
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 70

Además, la función IndicatorSetString() puede ser utilizada para firmar cada nivel e incluso modificar las etiquetas de forma dinámica, cuando resulte necesario:

//--- Establece la descripción de los niveles horizontales 
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primer Nivel (índice 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Segundo Nivel (índice 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Tercer Nivel (índice 2)");

Nota

La numeración de las propiedades (modificadores) comienza desde 1 (uno) cuando se utiliza la directiva #property, mientras que la función utiliza la numeración desde 0 (cero). Si el número del nivel se indica incorrectamente, el resultado del indicador puede ser diferente del esperado.

Por ejemplo, para establecer la descripción del primer nivel horizontal utilice el índice cero: 

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "Primer Nivel")
  //- Se utiliza el índice 0 para establecer la descripción textual del primer nivel.


Ejemplo de uso de la función IndicatorSetString()


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1760

