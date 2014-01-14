Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Demo_IndicatorSetString - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 1170
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Un ejemplo de uso de IndicatorSetString(). Un indicador simple que muestra como crear una etiqueta, p.ej. "Nivel de sobrecompra" para cada nivel.
Usando la directiva de compilación #property para el indicador, que se dibuja en una ventana separada, se pueden especificar los niveles horizonates requeridos, por ejemplo:
//--- muestra tres niveles horizontales en la ventana independiente del indicador #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 70
Además, la función IndicatorSetString() puede ser utilizada para firmar cada nivel e incluso modificar las etiquetas de forma dinámica, cuando resulte necesario:
//--- Establece la descripción de los niveles horizontales IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primer Nivel (índice 0)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Segundo Nivel (índice 1)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Tercer Nivel (índice 2)");
Nota
La numeración de las propiedades (modificadores) comienza desde 1 (uno) cuando se utiliza la directiva #property, mientras que la función utiliza la numeración desde 0 (cero). Si el número del nivel se indica incorrectamente, el resultado del indicador puede ser diferente del esperado.
Por ejemplo, para establecer la descripción del primer nivel horizontal utilice el índice cero:IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "Primer Nivel") //- Se utiliza el índice 0 para establecer la descripción textual del primer nivel.
