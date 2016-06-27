und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Demo_IndicatorSetString - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 992
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Beispiel der Verwendung von IndicatorSetString(). Ein einfacher Indikator, der zeigt, wie ein Label erstellt wird z.B. "Überkauft-Limit" für jede Ebene.
Mithilfe der #property compiler directives für Indikatoren, die im separaten Fester gezeichnet werden, können Sie die erforderlichen horizontalen Ebenen angeben, zum Beispiel:
//--- Anzeige von drei horizontalen Ebenen im separaten Indikatorfenster #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 70
Darüber hinaus kann die Funktion IndicatorSetString() verwendet werden, jede Ebene die Labels, wenn nötig dynamisch, anzupassen:
//---- Beschreibungen der horizontalen Ebenen IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");
Anmerkung
Die Nummerierung der Eigenschaften (Modifikatoren) beginnt bei 1 (eins) für #property Direktive, während die Funktion eine Nummerierung bei 0 (Null) beginnt. Im Falle, dass die Level-Nummern sind falsch eingestellt, kann der resultierende Indikator nicht das Beabsichtigte liefern.
Zum Beispiel, um die erste horizontale Ebene zu beschreiben, verwenden Sie den Index Null:IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level") //- Index 0 wird verwendet für Beschreibung der ersten Ebene.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1760
Ein veränderter Range Ratio Indikator, er kann als Signal zum Schließen von Kurzfrist-Positionen und/oder als Filter für die Eröffnung von Positionen verwendet werden.MTF_MACD_Bars
Ein Signal-Indikator, der das MACD-Histogramm des in den Eingabeparameter bestimmten Zeitrahmens zeigt
Ein Beispiel für die Verwendung der Funktion IndicatorSetInteger(). Ein einfacher Indikator, der zeigt, wie ein Label erstellt wird z.B. "Überkauft-Limit" für jede Ebene.Demo_IndicatorSetDouble
Das Beispiel für die Verwendung der Funktion IndicatorSetDouble(). Dies ist ein Indikator, der maximale und minimale Werte und die Ebenen-Werte der horizontalen Linien im Indikatorfenster umgekehrt darstellt.