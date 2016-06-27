Ein Beispiel der Verwendung von IndicatorSetString(). Ein einfacher Indikator, der zeigt, wie ein Label erstellt wird z.B. "Überkauft-Limit" für jede Ebene.



Mithilfe der #property compiler directives für Indikatoren, die im separaten Fester gezeichnet werden, können Sie die erforderlichen horizontalen Ebenen angeben, zum Beispiel:

#property indicator_level1 30 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 70

Darüber hinaus kann die Funktion IndicatorSetString() verwendet werden, jede Ebene die Labels, wenn nötig dynamisch, anzupassen:

IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "First Level (index 0)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "Second Level (index 1)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 2 , "Third Level (index 2)" );

Anmerkung

