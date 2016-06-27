CodeBaseKategorien
Indikatoren

Demo_IndicatorSetString - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Beispiel der Verwendung von IndicatorSetString(). Ein einfacher Indikator, der zeigt, wie ein Label erstellt wird z.B. "Überkauft-Limit" für jede Ebene.

Mithilfe der #property compiler directives für Indikatoren, die im separaten Fester gezeichnet werden, können Sie die erforderlichen horizontalen Ebenen angeben, zum Beispiel:

//--- Anzeige von drei horizontalen Ebenen im separaten Indikatorfenster
#property indicator_level1 30
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 70

Darüber hinaus kann die Funktion IndicatorSetString() verwendet werden, jede Ebene die Labels, wenn nötig dynamisch, anzupassen:

//---- Beschreibungen der horizontalen Ebenen 
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");

Anmerkung

Die Nummerierung der Eigenschaften (Modifikatoren) beginnt bei 1 (eins) für #property Direktive, während die Funktion eine Nummerierung bei 0 (Null) beginnt. Im Falle, dass die Level-Nummern sind falsch eingestellt, kann der resultierende Indikator nicht das Beabsichtigte liefern.

Zum Beispiel, um die erste horizontale Ebene zu beschreiben, verwenden Sie den Index Null: 

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level")
  //- Index 0 wird verwendet für Beschreibung der ersten Ebene.


Das Beispiel für die Verwendung der Funktion IndicatorSetString().


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1760

