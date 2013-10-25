如何使用 IndicatorSetString()的例子。一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。



使用 #property 编译器指令 在分离的指标窗口中, 您可以指定所需的水平线, 例如:

#property indicator_level1 30 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 70

附加的, IndicatorSetString() 函数可以在必要时动态改变标签和数值:

IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "第一条水平线 (索引 0)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "第二条水平线 (索引 1)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 2 , "第三条水平线 (索引 2)" );

注释

