如何使用 IndicatorSetString()的例子。一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。
使用 #property 编译器指令 在分离的指标窗口中, 您可以指定所需的水平线, 例如:
//--- 显示三条水平线在分离的指标窗口 #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 70
附加的, IndicatorSetString() 函数可以在必要时动态改变标签和数值:
//--- 设置水平线描述 IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"第一条水平线 (索引 0)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"第二条水平线 (索引 1)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"第三条水平线 (索引 2)");
注释
当使用 #property 指令时，属性号码 (标号) 由 1 开始, 但在函数中由 0 开始。标号设置不正确时, 指标结果将会与期望结果不同。
例如, 为了给第一条水平线设置描述，使用 零 索引:IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "第一条") //- 索引 0 用于为第一条水平线设置文本描述。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1760
