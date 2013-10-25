代码库部分
演示_IndicatorSetString - MetaTrader 5脚本

如何使用 IndicatorSetString()的例子。一个简单的指标展示如何创建标签, 例如为每条水平线创建 "超买水平"。

使用 #property 编译器指令 在分离的指标窗口中, 您可以指定所需的水平线, 例如:

//--- 显示三条水平线在分离的指标窗口
#property indicator_level1 30
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 70

附加的, IndicatorSetString() 函数可以在必要时动态改变标签和数值:

//--- 设置水平线描述 
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"第一条水平线 (索引 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"第二条水平线 (索引 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"第三条水平线 (索引 2)");

注释

当使用 #property 指令时，属性号码 (标号) 由 1 开始, 但在函数中由 0 开始。标号设置不正确时, 指标结果将会与期望结果不同。

例如, 为了给第一条水平线设置描述，使用 零 索引: 

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "第一条")
  //- 索引 0 用于为第一条水平线设置文本描述。


使用 IndicatorSetString() 函数示例


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1760

