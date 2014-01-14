Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Simple Hedge Panel - Asesor Experto para MetaTrader 5
El panel está diseñado para el trading manual y permite abrir y cerrar posiciones en diferentes instrumentos. Contiene solo los parámetros mínimos necesarios, como símbolos, volúmenes y direcciones de las posiciones. Recuerde lo siguiente mientras trabaja con el panel:
- No importa el símbolo del gráfico al que se adjunta el panel, ya que este último funciona con todos los instrumentos disponibles. El valor por defecto en las cajas del panel* es "Selecionar", es decir, no hay símbolo seleccionado.
- Solamente se abren / cierran posiciones cuando hay símbolos seleccionados. Las cajas con el valor "Seleccionar" son ignoradas cuando se hace click en los botones para abrir o cerrar posiciones.
- Cuando se modifica un símbolo, los parámetros de lote se recalculan de manera automática: valor de lote mínimo y máximo para el símbolo seleccionado, y también se establecen el lote por defecto y así como el valor mínimo de cambio (ambos son diez veces el valor del lote mínimo)
- El volumen y la dirección de la orden solo son obligatorios para la apertura de las posiciones!
- El cierre se implementa de acuerdo con el siguiente pricipio: si hay una posición abierta en el símbolo seleccionado, esta es cerrada. Es decir, el volumen especificado y la dirección no son considerados - se cierra la posición completa.
* Como caja entendemos el objeto que contiene los campos: símbolo, volumen y dirección de apertura de las posiciones. A su vez, se compone de un número especificado de cajas y botones para abrir y cerrar posiciones.
Parámetros:
Boxes - número de cajas en el panel. En otras palabras, el número de símbolos sobre las que abrirán / cerrarán posiciones. Puede variar desde 1 a 5. Con cualquier otro valor, el panel funcionará con dos cajas.
Configuración:
El archivo es un archivo es una carpeta con el mombre SimpleHedgePanel que contiene los archivos del panel. Descomprímalo en termina_data_older\MQL5\Experts, abra la carpeta recén creada (SimpleHedgePanel) y compile.
Consejos:
- Si necesita cerrar una posición parcialmente, puede "abrir" transacciones en la dirección contraria, con lo que se cierra una parte de la posición abierta.
- Por ejemplo, si hay posiciones en 4 símbolos, y desea cerrar posiciones solamente en dos de ellos, establezca "Seleccionar" para las cajas de los símbolos que deben continuar mantener abiertas sus posiciones - dichas posiciones no serám mosificadas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1771
