Velocity_v2 - indicador para MetaTrader 5

Real author:

TrendLaboratory

El oscilador Momentum con un triple promedio y una línea de señal. En este caso, el triple promedio se utiliza para el filtrado de la dirección del indicador.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 06.03.2008.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de precios promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Figura 1. Indicador Velocity_v2r

Figura 1. Indicador Velocity_v2

