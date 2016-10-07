IndicatorSetString()の使用例。レベルごとに「買われ過ぎレベル」などのラベルを作成する方法を示すシンプルな指標



別のウィンドウに描画されている指標に#propertyコンパイラディレクティブを使用して、必要な水平方向のレベルの指定ができます。

加えてIndicatorSetString()関数は、各レベルにラベルを追加し、必要に応じて動的に変更するために使用することができます。

注意事項



#property ディレクティブの使用時にはプロパティ（ 修飾子）の番号付けは１から始まる一方、関数では番号付けが0から始まります。レベル番号が正しく設定されていない場合、表示された指標は意図されたものと異なる場合があります。

例えば、最初の水平レベルの記述を設定するにはゼロインデックスを使用します。



IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "First Level" )



