La idea es muy simple - El indicador Renko Line Break determina la dirección del la tendencia, y luego, durante el retroceso de la misma se coloca una orden de stop order basada en la señal de RSI. Aquí tenemos un ejemplo:

Renko Line Break indica que estamos ante una tendencia alcista;

si el RSI se mueve hacia abajo, dentro de la zona de sobreventa, se coloca una orden buy stop por encima del máximo de la barra. El stop loss se coloca algunos pips por debajo del mínimo más bajo de las últimas tres barras, y el take profit de acuerdo con el parámetro establecido por el trader;



si la orden no se ejecuta, y en la siguiente barra el RSI continua en sobreventa, se elimina la orden y se coloca una nueva;

si se ejecuta la orden de buy stop, la posición se cierra por stop loss, o si se detecta una reversión de la tendencia por el indicador Renko Line Break, o al llegar al take profit, o si el RSI entra en la zona de sobrecompra;

si no se ejecuta el buy stop y Renko Line Break indica un cambio de tendencia, entonces se elimina la orden.

Configuración:

Descargar el indicador Renko Line Break en la carpeta MetaTrader 5\MQL5\Indicators;

descargar el archivo del EA en MetaTrader 5\MQL5\Experts.



Parámetros:

Min Box Size - tamaño mínimo de las cajas del indicador;



- tamaño mínimo de las cajas del indicador; RSI Period - periodo de RSI;

- periodo de RSI; RSI Vertical Shift - desplazamiento vertical en las zonas de sobrecompra/sobreventa. Se suma/resta a 50. Por ejemplo, si el parámetro es 20, la zona de sobrecompra está por encima de 70 y la zona de sobreventa esta por debajo de 30. Si el parámetro es 30, la zona de sobrecompra está por encima de 80 y la de sobreventa por debajo de 20;



- desplazamiento vertical en las zonas de sobrecompra/sobreventa. Se suma/resta a 50. Por ejemplo, si el parámetro es 20, la zona de sobrecompra está por encima de 70 y la zona de sobreventa esta por debajo de 30. Si el parámetro es 30, la zona de sobrecompra está por encima de 80 y la de sobreventa por debajo de 20; Take Profit - valor de take profit;



- valor de take profit; Indent From High/Low - Distancia desde los extremos de las barras para colocar las órdenes de stop y los niveles de stop loss;



- Distancia desde los extremos de las barras para colocar las órdenes de stop y los niveles de stop loss; Volume - volumen de la posición en lotes.



Prueba de ejemplo para EURUSD H4 desde enero 2012 (en el archivo adjunto).

a) Ejemplo de operaciones:

б) Gráfico de las pruebas: