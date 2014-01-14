Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Demo_IndicatorSetString - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1361
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um exemplo de como usar IndicatorSetString(). Um indicador simples que mostra como criar uma etiqueta, por exemplo, "nível sobrecomprado" para cada nível.
Usando as diretivas de compilação #property para o indicador, que é desenhado numa janela separada, você pode especificar os níveis horizontais requeridos, por exemplo:
//--- exibir três níveis horizontais numa janela separada do indicador #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 70
Além disso, a função IndicatorSetString() pode ser usada para assinatura de cada nível e até mesmo alterar as etiquetas dinamicamente quando necessário:
//--- Definir as descrições dos níveis horizontais IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primeiro Nível (index 0)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Segundo Nível (index 1)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Terceiro Nível (index 2)");
Nota
A numeração das propriedades (modificadores) começa a partir de 1 (um) ao usar a diretiva #property, enquanto a função usa numeração 0 (zero). No caso do número do nível ser definido de forma incorreta, o resultado do indicador pode ser diferente do pretendido.
Por exemplo, a fim de definir uma descrição do primeiro nível horizontal, usar o índice zero:IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "Primeiro Nível") //- Índice 0 é utilizado para definir o texto de descrição do primeiro nível.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1760
Oscilador DeMark com a opção de configurar um timeframe maior nos parâmetros de entrada para o cálculo do indicador.RoundLevels
O indicador RoundLevels desenha dois níveis com "preços redondos" acima do preço atual e mais dois abaixo.
Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. O momento em que a vela formada pelo indicador Heiken_Ashi_Smoothed muda de cor, significa que está na hora de entrar no mercado.Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Go
Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. A seta colorida do indicador Go serve como sinala de entrada no mercado.