Um exemplo de como usar IndicatorSetString(). Um indicador simples que mostra como criar uma etiqueta, por exemplo, "nível sobrecomprado" para cada nível.



Usando as diretivas de compilação #property para o indicador, que é desenhado numa janela separada, você pode especificar os níveis horizontais requeridos, por exemplo:

#property indicator_level1 30 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 70

Além disso, a função IndicatorSetString() pode ser usada para assinatura de cada nível e até mesmo alterar as etiquetas dinamicamente quando necessário:

IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "Primeiro Nível (index 0)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "Segundo Nível (index 1)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 2 , "Terceiro Nível (index 2)" );

Nota

