CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Demo_IndicatorSetString - indicador para MetaTrader 5

Automated-Trading | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1361
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um exemplo de como usar IndicatorSetString(). Um indicador simples que mostra como criar uma etiqueta, por exemplo, "nível sobrecomprado" para cada nível.

Usando as diretivas de compilação #property para o indicador, que é desenhado numa janela separada, você pode especificar os níveis horizontais requeridos, por exemplo:

//--- exibir três níveis horizontais numa janela separada do indicador
#property indicator_level1 30
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 70

Além disso, a função IndicatorSetString() pode ser usada para assinatura de cada nível e até mesmo alterar as etiquetas dinamicamente quando necessário:

//--- Definir as descrições dos níveis horizontais 
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primeiro Nível (index 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Segundo Nível (index 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Terceiro Nível (index 2)");

Nota

A numeração das propriedades (modificadores) começa a partir de 1 (um) ao usar a diretiva #property, enquanto a função usa numeração 0 (zero). No caso do número do nível ser definido de forma incorreta, o resultado do indicador pode ser diferente do pretendido.

Por exemplo, a fim de definir uma descrição do primeiro nível horizontal, usar o índice zero: 

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "Primeiro Nível")
  //- Índice 0 é utilizado para definir o texto de descrição do primeiro nível.


Exemplo do uso da função IndicatorSetString()

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1760

DeMarker_HTF DeMarker_HTF

Oscilador DeMark com a opção de configurar um timeframe maior nos parâmetros de entrada para o cálculo do indicador.

RoundLevels RoundLevels

O indicador RoundLevels desenha dois níveis com "preços redondos" acima do preço atual e mais dois abaixo.

Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Heiken_Ashi_Smoothed Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Heiken_Ashi_Smoothed

Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. O momento em que a vela formada pelo indicador Heiken_Ashi_Smoothed muda de cor, significa que está na hora de entrar no mercado.

Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Go Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Go

Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. A seta colorida do indicador Go serve como sinala de entrada no mercado.