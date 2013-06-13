CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Demo_IndicatorSetString - индикатор для MetaTrader 5

Automated-Trading | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2977
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример использования функции IndicatorSetString(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".

С помощью директив компилятора #property для индикатора, который отрисовывается в отдельном окне, можно жестко указать необходимые горизонтальные уровни, например:

//--- зададим показ трех горизонтальных уровней в отдельном окне индикатора
#property indicator_level1 30
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 70

Но кроме этого функцией IndicatorSetString() можно подписать каждый уровень и даже менять эти подписи динамически при необходимости:

//--- зададим описания горизонтальных уровней 
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");

Примечание

Нумерация свойств (модификаторов) при использовании директивы #property начинается с 1 (единицы), в то время как функция использует нумерацию с 0 (нуля). При неправильном задании номера уровня отображение индикатора может отличаться от того, которое предполагается.

Например, чтобы задать описание первого горизонтального уровня используйте нулевой индекс: 

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level")
  //- используется индекс 0 для задания текстового описания первого уровня.


Пример использования функции IndicatorSetString ()


Simple Hedge Panel Simple Hedge Panel

Панель для открытия/закрытия позиций по нескольким инструментам одним кликом.

Demo_IndicatorSetDouble Demo_IndicatorSetDouble

Пример использования функции IndicatorSetDouble(). Индикатор-"перевертыш", меняющий максимальное и минимальное значения окна индикатора, а также значения уровней, на которых расположены горизонтальные линии.

DeMarker_HTF DeMarker_HTF

Осциллятор Демарка с возможностью фиксации таймфрейма для расчёта индикатора во входных параметрах.

RoundLevels RoundLevels

Индикатор RoundLevels рисует сверху и снизу по два ближайших к текущей цене "круглых" уровня