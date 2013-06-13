Пример использования функции IndicatorSetString(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".



С помощью директив компилятора #property для индикатора, который отрисовывается в отдельном окне, можно жестко указать необходимые горизонтальные уровни, например:

#property indicator_level1 30 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 70

Но кроме этого функцией IndicatorSetString() можно подписать каждый уровень и даже менять эти подписи динамически при необходимости:

IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "First Level (index 0)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "Second Level (index 1)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 2 , "Third Level (index 2)" );

Примечание

