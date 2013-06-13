Ставь лайки и следи за новостями
Demo_IndicatorSetString - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2977
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Пример использования функции IndicatorSetString(). Простой индикатор, показывающий, как для каждого уровня можно задать подпись, например, "Уровень перекупленности".
С помощью директив компилятора #property для индикатора, который отрисовывается в отдельном окне, можно жестко указать необходимые горизонтальные уровни, например:
//--- зададим показ трех горизонтальных уровней в отдельном окне индикатора #property indicator_level1 30 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 70
Но кроме этого функцией IndicatorSetString() можно подписать каждый уровень и даже менять эти подписи динамически при необходимости:
//--- зададим описания горизонтальных уровней IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");
Примечание
Нумерация свойств (модификаторов) при использовании директивы #property начинается с 1 (единицы), в то время как функция использует нумерацию с 0 (нуля). При неправильном задании номера уровня отображение индикатора может отличаться от того, которое предполагается.
Например, чтобы задать описание первого горизонтального уровня используйте нулевой индекс:IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level") //- используется индекс 0 для задания текстового описания первого уровня.
