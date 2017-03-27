Autor de la idea — Yury Reshetov, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Es una variante más del martingale, ya que el EA intenta desquitarse a la espera de que la serie de pérdidas se cambie por una serie de ganancias.

Parámetros de entrada del EA:

ma_period_DeMarker — período del oscilador DeMarker. Se optimiza con los valores en el rango de 3 a 100 con el paso 1.

TakeProfit — tamaño del Take Profit en pips. Se optimiza con los valores en el rango de 10 a 100 con el paso 1.

StopLoss — tamaño del Stop Loss en pips. Se optimiza con los valores en el rango de 10 a 100 con el paso 1.

Lots — tamaño de la primera orden y de todas las órdenes que se abren después de una transacción rentable. El parámetro no se optimiza.

losseslimit — límite del número de transacciones no rentables consecutivas. El parámetro no se optimiza. Si el número de pérdidas alcanza el límite, el EA detiene la apertura de nuevas transacciones y envía un mensaje al e-mail.

fastoptimize — optimización rápida. El parámetro no se optimiza. Si el valor de este parámetro es true, se realiza una optimización rápida del sistema comercial incorporado sin la gestión del capital. En caso de la optimización rápida, los resultados del optimizador y del probador van a ser diferentes.

El EA trabaja sólo con las barras formadas nuevamente y los precios de apertura. No hay ninguna necesidad de optimizarlo en todos los ticks.

Prueba en el modo “Cada tick a base de ticks reales”.