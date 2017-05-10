コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

MoneyRain - MetaTrader 5のためのエキスパート

Reshetov
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
818
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者 — Yury ReshetovMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

エキスパートアドバイザーは、一連の負け取引が勝ち取引で置き換えられることを期待していて戦うので、これは別の種類のマルティンゲールです。

エキスパートアドバイザーの入力パラメータ：

  • ma_period_DeMarker — デマーカ（DeMarker ）オシレータ期間1のステップで3〜100の値で最適化されています。 
  • TakeProfit — ピップ単位での決済指値。1のステップで10〜100の値で最適化されています。 
  • StopLoss — ピップ単位での決済逆指値。1のステップで10〜100の値で最適化されています。 
  • lots — 最初の注文のロットサイズと負け取引後に開かれたすべての注文。このパラメータは最適化されていません。 
  • losseslimit — 連続した負け取引の数を制限します。このパラメータは最適化されていません。損失の数が限度に達した場合、EAは新しく注文を出すのをやめ、電子メールメッセージを送信します。 
  • fastoptimize — 高速最適化。このパラメータは最適化されていません。このパラメータがtrueの場合、組み込みの取引システムは金銭管理を使用せずにすばやく最適化されます。高速最適化中は、最適化とテストの結果は異なります。

EAは新しく形成されたバーと始値でのみ動作します。全ティックモードを使用して最適化する必要はありません。

「Every tick based on real ticks（真のティックに基づく全ティック）」モードでのみテストされています。 

MoneyRainテスタ 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17564

