Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Get trend - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 915
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — Yury, autor del código mq5 — barabashkakvn.
¡Atención! ¡Este EA va a trabajar únicamente en el período de tiempo M15!
Tendencias a corto plazo. El Asesor Experto utiliza dos indicadores iMA y un iStochastic.
Normas del sistema:
- Comparamos las medias móviles en los gráficos M15 y H1. Se considera que la tendencia está presente si el precio en ambos gráficos se encuentra por encima o por debajo de la media móvil.
- Una vez identificada la tendencia, analizamos el gráfico M15 respecto a su conformidad a dos condiciones (deben cumplirse al mismo tiempo):
- el precio debe estar no más que a 20 puntos por encima (para la compra) o no más que a 20 puntos por debajo (para la venta) que la media móvil;
- la línea del estocástico debe cruzar la línea del estocástico por debajo del nivel 20 (para la compra) o cruzar la línea del estocástico hacia abajo por encima del nivel 80 (para la venta).
//--- calculamos los parámetros iniciales de los indicadores para buscar las condiciones de la entrada double MA_M15 = iMAGet(handle_iMA_M15,1); double MA_H1 = iMAGet(handle_iMA_H1,1); double Stoh_slow = iStochasticGet(SIGNAL_LINE,1); double Stoh_fast = iStochasticGet(MAIN_LINE,1); double Stoh_fast_prew=iStochasticGet(MAIN_LINE,2); double price_M15=iClose(1,NULL,PERIOD_M15); double price_H1=iClose(1,NULL,PERIOD_H1);
Condición de compra:
//--- comprobación de las condiciones para realizar la operación if(price_M15<MA_M15 && price_H1<MA_H1 && (MA_M15-price_M15)<=porog*m_adjusted_point) { if(Stoh_slow<20 && Stoh_fast<20 && Stoh_fast_prew<Stoh_slow && Stoh_fast>Stoh_slow) {
Condición de venta:
if(price_M15>MA_M15 && price_H1>MA_H1 && (price_M15-MA_M15)<=porog*m_adjusted_point) { if(Stoh_slow>80 && Stoh_fast>80 && Stoh_fast_prew>Stoh_slow && Stoh_fast<Stoh_slow) {
EURUSD,M15, c 2016.01.01 по 2017.02.06:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17562
Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador Larry Williams' Percent Range en forma de velas.NRTR_extr_ZigZag_Price
Indicador NRTR_extr_ZigZag con marcas de precio para los picos del zigzag.
Este Asesor Experto aumenta el tamaño del lote después de cada transacción rentable, si antes de ella teníamos las transacciones de pérdidas. Martingale.AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag NRTR_ZigZag