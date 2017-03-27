CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Get trend - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
915
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
Get trend.mq5 (30.15 KB) ver
Autor de la idea — Yuryautor del código mq5 — barabashkakvn

¡Atención! ¡Este EA va a trabajar únicamente en el período de tiempo M15!

Tendencias a corto plazo. El Asesor Experto utiliza dos indicadores iMA y un iStochastic.

Normas del sistema:

  1. Comparamos las medias móviles en los gráficos M15 y H1. Se considera que la tendencia está presente si el precio en ambos gráficos se encuentra por encima o por debajo de la media móvil.
  2. Una vez identificada la tendencia, analizamos el gráfico M15 respecto a su conformidad a dos condiciones (deben cumplirse al mismo tiempo):
    1. el precio debe estar no más que a 20 puntos por encima (para la compra) o no más que a 20 puntos por debajo (para la venta) que la media móvil;
    2. la línea del estocástico debe cruzar la línea del estocástico por debajo del nivel 20 (para la compra) o cruzar la línea del estocástico hacia abajo por encima del nivel 80 (para la venta).
Cálculo de parámetros:

//--- calculamos los parámetros iniciales de los indicadores para buscar las condiciones de la entrada
   double MA_M15   = iMAGet(handle_iMA_M15,1);
   double MA_H1    = iMAGet(handle_iMA_H1,1);
   double Stoh_slow = iStochasticGet(SIGNAL_LINE,1);
   double Stoh_fast = iStochasticGet(MAIN_LINE,1);
   double Stoh_fast_prew=iStochasticGet(MAIN_LINE,2);
   double price_M15=iClose(1,NULL,PERIOD_M15);
   double price_H1=iClose(1,NULL,PERIOD_H1);

Condición de compra:

//--- comprobación de las condiciones para realizar la operación
   if(price_M15<MA_M15 && price_H1<MA_H1 && (MA_M15-price_M15)<=porog*m_adjusted_point)
     {
      if(Stoh_slow<20 && Stoh_fast<20 && Stoh_fast_prew<Stoh_slow && Stoh_fast>Stoh_slow)
        {

Condición de venta:

   if(price_M15>MA_M15 && price_H1>MA_H1 && (price_M15-MA_M15)<=porog*m_adjusted_point)
     {
      if(Stoh_slow>80 && Stoh_fast>80 && Stoh_fast_prew>Stoh_slow && Stoh_fast<Stoh_slow)
        {


EURUSD,M15, c 2016.01.01 по 2017.02.06:

Get trend tester
 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17562

