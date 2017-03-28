Autor da ideia — Yury Reshetov, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Trata-se de uma espécie de Martingale à espera de que uma série de perdas mude para uma série de ganhos.

Parâmetros de entrada do Expert Advisor:

ma_period_DeMarker — período para o oscilador DeMarker. Otimiza-se com valores de 3 a 100 com incrementos de 1.

TakeProfit — tamanho do Take-Profit em pips. Otimiza-se com valores de 10 a 100 com incrementos de 1.

StopLoss — tamanho do Stop-Loss em pips. Otimiza-se com valores de 10 a 100 com incrementos de 1.

Lots — tamanho da primeira ordem e de todas as ordens a serem abertas após a transação rentável. O parâmetro não é otimizado.

losseslimit — limite no número de transações não-rentáveis consecutivas. Parâmetro não optimizável. Se a número de perdas atinge o limite, o Expert Advisor parará a abertura de novas transações e enviará uma mensagem para o e-mail.

fastoptimize — otimização rápida. Parâmetro não optimizável. Se o valor deste parâmetro for true, o sistema de negociação embutido será otimizado sem gestão de capital. Se a otimização for acelerada, os resultados do otimizador e o testador serão diferentes.

O Advisor funciona apenas nas barras e preços de abertura recém-formados. Não há necessidade de otimizá-lo em todos os ticks.

Teste no modo "Cada tick baseado em ticks reais."