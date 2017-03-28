Participe de nossa página de fãs
MoneyRain - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1521
Autor da ideia — Yury Reshetov, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Trata-se de uma espécie de Martingale à espera de que uma série de perdas mude para uma série de ganhos.
Parâmetros de entrada do Expert Advisor:
- ma_period_DeMarker — período para o oscilador DeMarker. Otimiza-se com valores de 3 a 100 com incrementos de 1.
- TakeProfit — tamanho do Take-Profit em pips. Otimiza-se com valores de 10 a 100 com incrementos de 1.
- StopLoss — tamanho do Stop-Loss em pips. Otimiza-se com valores de 10 a 100 com incrementos de 1.
- Lots — tamanho da primeira ordem e de todas as ordens a serem abertas após a transação rentável. O parâmetro não é otimizado.
- losseslimit — limite no número de transações não-rentáveis consecutivas. Parâmetro não optimizável. Se a número de perdas atinge o limite, o Expert Advisor parará a abertura de novas transações e enviará uma mensagem para o e-mail.
- fastoptimize — otimização rápida. Parâmetro não optimizável. Se o valor deste parâmetro for true, o sistema de negociação embutido será otimizado sem gestão de capital. Se a otimização for acelerada, os resultados do otimizador e o testador serão diferentes.
O Advisor funciona apenas nas barras e preços de abertura recém-formados. Não há necessidade de otimizá-lo em todos os ticks.
Teste no modo "Cada tick baseado em ticks reais."
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17564
