思路的作者 — Yury Reshetov, mq5 代码的作者 — barabashkakvn.

这是另一类的马丁格尔，因为EA交易在尝试反击，希望亏损的序列会被获胜序列所替代。

EA交易的输入参数:

ma_period_DeMarker — DeMarker 震荡指标周期数。数值优化范围是从 3 到 100，步长为 1。

TakeProfit — 获利点数。数值优化范围是从 10 到 100，步长为 1。

StopLoss — 止损点数。数值优化范围是从 10 到 100，步长为 1。

lots — 第一个订单的手数大小以及所有订单在一次亏损之后的手数大小。参数没有经过优化。

losseslimit — 连续亏损单数的限制。参数没有经过优化。如果连续亏损达到了限制，EA交易就会停止建立新的交易并发送一条电子邮件信息。

fastoptimize — 快速优化。参数没有经过优化。如果此参数为 true, 内建的交易系统将会快速优化而不使用资金管理。在快速优化时，优化和测试结果将是不同的。

EA 只工作于新生成的柱以及开盘价，不需要在每一分时模式下优化。

在 "基于真实分时的每一分时" 模式下测试