WPRCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5
- 680
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor real: Dark Han
Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador Larry Williams' Percent Range en forma de velas.
Fig. 1. Indicador WPRCandleKeltner
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17560
NRTR_extr_ZigZag_Price
Indicador NRTR_extr_ZigZag con marcas de precio para los picos del zigzag.NRTR_ZigZag_Price
Indicador NRTR_ZigZag con marcas de precio para los picos del zigzag.