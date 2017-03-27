CodeBaseSecciones
Indicadores

WPRCandleKeltner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
680
Ranking:
(23)
Publicado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance

Autor real: Dark Han

Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador Larry Williams' Percent Range en forma de velas.

Fig. 1. Indicador WPRCandleKeltner

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17560

