Автор идеи — Yury Reshetov, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Это еще одна разновидность мартингейла, т.к. советник пытается отыграться в надежде, что серия убытков сменится серией профитов.

Входные параметры советника:

ma_period_DeMarker — период для осциллятора ДеМарка. Оптимизируется значениями от 3 до 100 с шагом 1.

TakeProfit — размер тейкпрофита в пипсах. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1.

StopLoss — размер стоплосса в пипсах. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1.

Lots — размер первого ордера и всех ордеров, открываемых после прибыльной сделки. Параметр не оптимизируется.

losseslimit — лимит количества убыточных сделок подряд. Параметр неоптимизируемый. В случае, если количество убытков достигнет лимита, то советник останавливает открытие новых сделок и отправляет сообщение на e-mail.

fastoptimize — быстрая оптимизация. Параметр неоптимизируемый. Если значение этого параметра true, то происходит быстрая оптимизация встроенной торговой системы без управления капиталом. При ускоренной оптимизации результаты оптимизатора и тестера будут различаться.

Советник работает только по вновь сформировавшимся барам и ценам открытия. Нет никакой необходимости оптимизировать его по всем тикам.

Тест в режиме "каждый тик на основе реальных тиков"