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MoneyRain - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Yury Reshetov, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Это еще одна разновидность мартингейла, т.к. советник пытается отыграться в надежде, что серия убытков сменится серией профитов.
Входные параметры советника:
- ma_period_DeMarker — период для осциллятора ДеМарка. Оптимизируется значениями от 3 до 100 с шагом 1.
- TakeProfit — размер тейкпрофита в пипсах. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1.
- StopLoss — размер стоплосса в пипсах. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1.
- Lots — размер первого ордера и всех ордеров, открываемых после прибыльной сделки. Параметр не оптимизируется.
- losseslimit — лимит количества убыточных сделок подряд. Параметр неоптимизируемый. В случае, если количество убытков достигнет лимита, то советник останавливает открытие новых сделок и отправляет сообщение на e-mail.
- fastoptimize — быстрая оптимизация. Параметр неоптимизируемый. Если значение этого параметра true, то происходит быстрая оптимизация встроенной торговой системы без управления капиталом. При ускоренной оптимизации результаты оптимизатора и тестера будут различаться.
Советник работает только по вновь сформировавшимся барам и ценам открытия. Нет никакой необходимости оптимизировать его по всем тикам.
Тест в режиме "каждый тик на основе реальных тиков"
Get trend
Краткосрочные тренды. Два индикатора iMA, один iStochastic.SupportResistTrade
Уровни поддержки/сопротивления, направление тренда — бычий/медвежий.
HistorySelectByPosition
Пример работы с HistorySelectByPosition (на основе примера с HistoryDealGetTicket).T3MA
Советник на базе индикатора T3MA-ALARM.