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MoneyRain - эксперт для MetaTrader 5

Reshetov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2763
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеиYury Reshetov, автор кода mq5barabashkakvn.

Это еще одна разновидность мартингейла, т.к. советник пытается отыграться в надежде, что серия убытков сменится серией профитов.

Входные параметры советника:

  • ma_period_DeMarker — период для осциллятора ДеМарка. Оптимизируется значениями от 3 до 100 с шагом 1.
  • TakeProfit — размер тейкпрофита в пипсах. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1.
  • StopLoss — размер стоплосса в пипсах. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 1.
  • Lots — размер первого ордера и всех ордеров, открываемых после прибыльной сделки. Параметр не оптимизируется.
  • losseslimit — лимит количества убыточных сделок подряд. Параметр неоптимизируемый. В случае, если количество убытков достигнет лимита, то советник останавливает открытие новых сделок и отправляет сообщение на e-mail.
  • fastoptimize — быстрая оптимизация. Параметр неоптимизируемый. Если значение этого параметра true, то происходит быстрая оптимизация встроенной торговой системы без управления капиталом. При ускоренной оптимизации результаты оптимизатора и тестера будут различаться.

Советник работает только по вновь сформировавшимся барам и ценам открытия. Нет никакой необходимости оптимизировать его по всем тикам.

Тест в режиме "каждый тик на основе реальных тиков"

MoneyRain tester

Get trend Get trend

Краткосрочные тренды. Два индикатора iMA, один iStochastic.

SupportResistTrade SupportResistTrade

Уровни поддержки/сопротивления, направление тренда — бычий/медвежий.

HistorySelectByPosition HistorySelectByPosition

Пример работы с HistorySelectByPosition (на основе примера с HistoryDealGetTicket).

T3MA T3MA

Советник на базе индикатора T3MA-ALARM.