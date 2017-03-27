Autor real: zzuegg

El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag NRTR_ZigZag.





Parámetros de entrada del indicador

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint iPeriod= 10 ; input int iDig= 0 ; input string Sirname= "AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag" ; input bool ShowFib= true ; input color FibColor= clrDodgerBlue ; input uint FibSize= 1 ; input bool ShowFibFan= true ; input color FibFanColor= clrDarkViolet ; input uint FibFanSize= 1 ; input bool ShowTrend= true ; input color TrendColor= clrDeepPink ; input uint TrendSize= 5 ;

Para el funcionamiento del indicador, el indicador compilado NRTR_ZigZag.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.





Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag