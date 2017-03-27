Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag - indicador para MetaTrader 5
Autor real: zzuegg
El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag NRTR_ZigZag.
Parámetros de entrada del indicador
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ //---- Parámetros de entrada del Zigzag input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período de tiempo del Zigzag para calcular el indicador input uint iPeriod=10; // Período del indicador input int iDig=0; // Dígito //---- ajustes de la visualización visual del indicador input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag"; // Nombre para las marcas del indicador input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrDodgerBlue; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowFibFan=true; input color FibFanColor=clrDarkViolet; input uint FibFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrDeepPink; input uint TrendSize=5;
Para el funcionamiento del indicador, el indicador compilado NRTR_ZigZag.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17565
