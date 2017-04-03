und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MoneyRain - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 987
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Autor der Idee — Yury Reshetov, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Es ist noch eine Art von Martingale, da der EA versucht, sich in der Hoffnung zu revanchieren, dass eine Serie der Verlusten von einer Serie der gewinnbringenden Trades ersetzt wird.
Eingangsparameter des EAs:
- ma_period_DeMarker — Die Periode für den Oszillator DeMarka. Wird von den Werten von 3 bis 100 mit Schritt 1 optimiert.
- TakeProfit — der Umfang des TakeProfit in Punkten. Wird von den Werten von 10 bis 100 mit Schritt 1 optimiert.
- StopLoss — der Umfang des StopLoss in Punkten. Wird von den Werten von 10 bis 100 mit Schritt 1 optimiert.
- Lots — der Umfang des ersten Orders und aller Order, die nach einem gewinnbringenden Trade geöffnet werden. Der Parameter wird nicht optimiert.
- losseslimit — das Anzahl-Limit der verlustbringenden Trades nacheinander. Der nicht optimierte Parameter. Falls die Anzahl der Verlusten das Limit erreicht, so hört der EA auf, die neuen Trades zu eröffnen und sendet eine Nachricht in die e-mail ab.
- fastoptimize — eine schnelle Optimierung. Der nicht optimierte Parameter. Wenn der Wert dieses Parameters true ist, so geschieht die schnelle Optimierung des eingebauten Handelssystems ohne Kontrolle vom Kapital. Bei der beschleunigten Optimierung werden die Ergebnisse der Optimiere und des Testers unterschiedlich sein.
Der EA arbeitet nur nach den wieder gebildeten Bars und den Open-Preisen. Es gibt keine Notwendigkeit, ihn nach allen Ticks zu optimieren.
Der Test im Modus "Jeder Tick auf der Grundlage der tatsächlichen Ticks"
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17564
Die kurzfristige Trends. Zwei Indikatoren iMA, und ein iStochastic.Dsl - DMI Oszillator
Dsl - DMI Oszillator
Der Indikator baut den Preiskanal und die die Ebene Fibonacci auf den letzten Spitzen des Zickzackes NRTR_ZigZagAutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag
Der Indikator baut den Preiskanal und die die Ebene Fibonacci auf den letzten Spitzen des Zickzackes NRTR_extr_ZigZag