Der Autor der Idee — Yury Reshetov, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Es ist noch eine Art von Martingale, da der EA versucht, sich in der Hoffnung zu revanchieren, dass eine Serie der Verlusten von einer Serie der gewinnbringenden Trades ersetzt wird.

Eingangsparameter des EAs:

ma_period_DeMarker — Die Periode für den Oszillator DeMarka. Wird von den Werten von 3 bis 100 mit Schritt 1 optimiert.

TakeProfit — der Umfang des TakeProfit in Punkten. Wird von den Werten von 10 bis 100 mit Schritt 1 optimiert.

StopLoss — der Umfang des StopLoss in Punkten. Wird von den Werten von 10 bis 100 mit Schritt 1 optimiert.

Lots — der Umfang des ersten Orders und aller Order, die nach einem gewinnbringenden Trade geöffnet werden. Der Parameter wird nicht optimiert.

losseslimit — das Anzahl-Limit der verlustbringenden Trades nacheinander. Der nicht optimierte Parameter. Falls die Anzahl der Verlusten das Limit erreicht, so hört der EA auf, die neuen Trades zu eröffnen und sendet eine Nachricht in die e-mail ab.

fastoptimize — eine schnelle Optimierung. Der nicht optimierte Parameter. Wenn der Wert dieses Parameters true ist, so geschieht die schnelle Optimierung des eingebauten Handelssystems ohne Kontrolle vom Kapital. Bei der beschleunigten Optimierung werden die Ergebnisse der Optimiere und des Testers unterschiedlich sein.

Der EA arbeitet nur nach den wieder gebildeten Bars und den Open-Preisen. Es gibt keine Notwendigkeit, ihn nach allen Ticks zu optimieren.

Der Test im Modus "Jeder Tick auf der Grundlage der tatsächlichen Ticks"