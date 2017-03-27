CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1210
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: zzuegg

El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag NRTR_extr_ZigZag.


Parámetros de entrada

//+------------------------------------------------+
//|  Parámetros de entrada del indicador           |
//+------------------------------------------------+
//---- Parámetros de entrada del Zigzag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Período de tiempo del Zigzag para calcular el indicador
input uint iPeriod=10;                                 // Período del indicador
input int iDig=0;                                      // Dígito
//---- ajustes de la visualización visual del indicador
input string Sirname="AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag";   // Nombre para las marcas del indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrDodgerBlue;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrDarkViolet;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrDeepPink;
input uint TrendSize=5;

Para el funcionamiento del indicador, el indicador compilado NRTR_extr_ZigZag.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag

Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend_NRTR_extr_ZigZag

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17566

AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag AutoFibAutoTrend_NRTR_ZigZag

El indicador construye el canal de precios y los niveles de Fibonacci sobre los últimos picos del zigzag NRTR_ZigZag

MoneyRain MoneyRain

Este Asesor Experto aumenta el tamaño del lote después de cada transacción rentable, si antes de ella teníamos las transacciones de pérdidas. Martingale.

MomentumCandleKeltner MomentumCandleKeltner

Canal de Keltner construido respecto al valor medio del oscilador MomentumCandle en forma de velas

SupportResistTrade SupportResistTrade

Niveles de soporte/resistencia, dirección de la tendencia: alcista/bajista.