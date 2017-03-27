CodeBaseSecciones
NRTR_extr_ZigZag_Price - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
927
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Autor real: Ramdass

Indicador NRTR_extr_ZigZag con marcas de precio para los picos del zigzag.

Fig. 1. Indicador NRTR_extr_ZigZag_Price

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17559

